Украинский борец с коррупцией попал в реестр коррупционеров

Основатель украинского «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин попал в реестр коррупционеров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии. Ему придется заплатить административный штраф. Антикоррупционер подтвердил, что протокол в отношении него полностью законен.

«Я совсем забыл про эту комиссию и подавал декларацию по привычке, как делал это много раз без обязательств со стороны закона. Заплачу штраф и попаду в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения», — сообщил Шабунин.

Ранее в списки коррупционеров попал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков»).

Генпрокуратура начала расследование в отношении Сытника после того, как в СМИ появилась информация о его семейном отдыхе в охотничьем угодье «Полесское-Сарны». Отмечалось, что отдых главы НАБУ оплачивал не сам Сытник, а его знакомый Николай Найденко. Сытник это отрицает и говорит, что расходы делились поровну между отдыхавшими семьями.

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