Девушка забыла о помолвке с женихом после аварии и тяжелой травмы

Жительница Северной Ирландии забыла о помолвке после ДТП, во время которого она получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее история описана в издании The Sun.

Материалы по теме Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни

24-летняя Ребека Несбитт (Rebekah Nesbitt) попала в аварию, когда до свадьбы оставалось меньше года, и в течение трех месяцев была в коме. Врачи предупредили ее жениха Джеймса Андерсона (James Anderson), что она, возможно, не сможет говорить или не узнает его. Несмотря на это, он постоянно навещал ее и подолгу сидел возле ее больничной койки.

Когда Ребека очнулась, оказалось, что она не помнит ни саму аварию, ни многие другие события из своей жизни. Кроме того, левая половина ее тела была частично парализована. Девушка провела в больнице еще месяц, после чего ее перевели в реабилитационный центр, где она лечилась еще девять месяцев. Хотя с тех пор ей удалось преодолеть некоторые последствия травмы, она по-прежнему нуждается в уходе.

Джеймс и Ребека остались вместе, причем, по ее словам, болезнь не повлияла на их отношения. «Я бы даже сказала, что они стали крепче, — утверждает девушка. — Очень жаль, что я совершенно не помню нашей помолвки. Но надеюсь, у нас впереди еще много лет, будут и другие воспоминания».

В 2019 году сообщалось, что после ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, и он снова знакомился с ней. Из-за болезни ей приходилось каждое утро заново узнавать, что произошло накануне.