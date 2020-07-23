Путин приравнял защиту паспортов от подделок к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому информация о защите паспортов и других документов приравнивается к гостайне. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на портале нормативно-правовых актов.

«Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, (...) сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В июле 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет правительственных законов об ужесточении наказания за подделку документов. Так, за подделку паспорта грозит лишение свободы сроком до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде ограничения свободы и принудительные работы на тот же период. Приобретение и хранение заведомо поддельных документов (паспорта, удостоверения или иного официального документа) карается заключением сроком до года.