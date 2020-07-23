Женщины-священники впервые обгонят мужчин по численности в Швеции

Впервые в истории Швеции женщины-священники обгонят мужчин-священников по численности. Об этом сообщила секретарь Церкви Швеции Кристина Гренхольм, передает The Guardian.

50,1 процента священнослужителей, которые вот-вот приступят к работе, — женщины. «С исторической точки зрения, этот паритет произошел даже быстрее, чем мы предполагали ранее», — рассказала Гренхольм. Так, в 1990-м сообщалось, что женщины будут составлять хотя бы половину духовенства только к 2090 году.

Несмотря на это, женщинам все равно будут платить меньше, нежели мужчинам. В настоящий момент разрыв в заработной плате составляет 2,2 тысячи крон (около 215 евро) в пользу священников мужского пола.

В октябре 2013-го впервые в истории Шведской церкви ее главой была избрана женщина — епископ города Лунд Антье Якелен.

Лютеранская церковь Швеции разрешила отправлять службу женщинам с 1958 года. Уже в 1960-м сан священника получили три шведки.

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