Притворившегося мертвым преступника выдала опечатка

Житель пригорода Нью-Йорка Хантингтона пытался скрыться от правосудия, предоставив прокурорам фальшивый сертификат о собственной смерти. Об этом сообщает сайт US News.

25-летний Роберт Бергер (Robert Berger) с октября 2019 года ожидал приговора по обвинениям во владении краденым автомобилем Lexus и попытке ограбления грузовика. В надежде избежать наказания он попытался инсценировать собственную смерть.

Бергер покинул штат и через свою невесту передал адвокату поддельное свидетельство о своей смерти. Защитник представил документ в суде. На первый взгляд сертификат о смерти Бергера выглядел как официальный документ, выданный властями штата Нью-Джерси, но прокуроры заметили, что слово «Регистрация» на бланке было написано как «Регситрация». Подозрения вызывал и использованный шрифт. Департамент здравоохранения и статистики штата подтвердил, что документ — подделка.

Пока Бергер считался мертвым, его арестовали в пригороде Филадельфии по обвинению в том, что он представил органам обеспечения правопорядка ложное удостоверение личности и совершил кражу в католическом колледже. По данным суда Пенсильвании, в январе его приговорили к году тюремного заключения.

Теперь вдобавок к другим обвинениям Бергеру грозит до четырех лет лишения свободы, если удастся доказать, что он умышленно предоставил суду поддельный сертификат о смерти.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии встретила в ресторане своего бывшего парня, которого два года считала умершим. Он инсценировал свою смерть, так как не хотел возвращать ей долг.