Российскому атомному «Князю Владимиру» сделали «мелкий тюнинг»

Атомной подводной лодке (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») на завершающем этапе перед сдачей Военно-морскому флоту (ВМФ) России сделали «мелкий тюнинг», сообщил «Звезде» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОАК) Алексей Рахманов.

По его словам, основные испытания субмарины были завершены еще в 2019-м, а на 2020-й остались небольшие работы. «Сами представьте себе, мы делаем ремонт в квартире, и вот уже и стены готовы, и окна стоят, и паркет постелен и люстры привесили, но после этого начинается такая история: здесь крючочек привесить, здесь зеркальце, здесь картины», — сказал менеджер.

Согласно Рахманову, до конца года ОАК должна построить и отремонтировать 14 кораблей. «Нас ждет очень тяжелый, я бы даже сказал, рекордный год, поскольку такое количество боевых кораблей и, в частности, подводных лодок мы, наверное, не сдавали с советских времен», — отметил глава корпорации.

АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А ВМФ России получил на День России, 12 июня.

В мае американское издание The Drive назвало К-549 «Князь Владимир» лучшей субмариной ВМФ России.

В октябре 2019 года К-549 «Князь Владимир» впервые провел стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава-30».

В мае того же года «Известия» со ссылкой на источники написали, что К-549 «Князь Владимир» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.

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Закладка К-549 «Князь Владимир» на «Севмаше» произошла в июле 2012 года. Субмарина стратегического назначения, разработанная «Рубином», несет 16 ракет Р-30 «Булава-30». Подлодку отличает малошумность, повышенная маневренность и усовершенствованная система управления оружием. В настоящее время ВМФ России имеет три субмарины проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и одну подлодку проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»). Еще четыре подлодки проекта 995А строятся. Готовятся к закладке две такие субмарины.