Анонсировано начало сезонной торговли арбузами в Подмосковье

Cезонная торговля бахчевыми культурами начнется в Подмосковье с 1 августа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«У нас планируется свыше 250 бахчевых развалов. (...) Традиционно в специализированных точках будет представлен фиксированный ассортимент из трех позиций: арбуз, дыня "Торпеда", дыня "Колхозница". Вся эта продукция будет продаваться по доступным ценам», — сказал министр.

Также Разин проинформировал, что в регионе собрано около 850 тонн клубники, а в течение пяти лет возможно увеличение годового объема до шести тыс тонн. По его словам, аграрии используют сорта, которые плодоносят до середины осени.

Он напомнил о строительстве тепличных комплексов. «В новом тепличном комплексе, который строится в Кашире, часть будет отведена под круглогодичное производство клубники, пробную партию уже засеяли», — рассказал он.

Министр также сообщил, что посевная кампания в Подмосковье проведена успешно.