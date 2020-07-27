Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства

Помощь от европейских центральных банков повысила риск экономического шока для бизнеса. После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

Количество банкротств в Великобритании, несмотря на кризис, с апреля по июнь снизилось примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Испании этот показатель снизился почти на 60 процентов, аналогичная ситуация наблюдается в Германии и во Франции.

Это произошло из-за того, что тысячи компаний находятся на «искусственном жизнеобеспечении». Они получают государственную денежную поддержку, в том числе субсидии на зарплаты, даже если они столкнулись бы с проблемами и без пандемии коронавируса.

В России за первое полугодие число банкротств среди граждан увеличилось на 47 процентов (42,7 тысячи человек), а среди юридических лиц снизилось на 26 процентов. В лидерах по этому показателю — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.