Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка. Об этом ТАСС рассказала секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике», — рассказала Тюрина, отвечая на вопрос о том, как ограничение авиасообщения России и ЕС повлияет на российский туристический бизнес.

Она напомнила, что по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов. При этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании не возвращают деньги.

«Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году», — заключила секретарь РСТ.

По ее словам, продажи сокращаются не только на зарубежные направления, но и на внутренние, поскольку региональные власти рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирское сообщение со странами Евросоюза. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза всех россиян в РФ. Также ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно.

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