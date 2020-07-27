Белорусский пенсионер пытался застрелить начальника брестской ГАИ

В Белоруссии 70-летний пенсионер пытался застрелить начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает «Sputnik Беларусь».

Местный житель пришел в кабинет потерпевшего, достал самодельное оружие и несколько раз выстрелил. Милиционер быстро среагировал и избежал ранения. В этот день он проводил прием граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Пенсионер задержан, его ждет психиатрическая экспертиза.

1reg.by сообщает, что задержанный — житель деревни Новые Задворцы Александр К. По словам источников издания, в декабре прошлого года его судили за то, что он облил бензином судебного исполнителя. Пенсионер был возмущен незаконным, по его мнению, удержанием из пенсии задолженности по неуплаченным штрафам за нарушение ПДД. Сельчанина приговорили к месяцу ареста.