16 спасателей пять часов спускали сенбернара с самой высокой горы Великобритании

В Великобритании спасли сенбернара, не желавшего спускаться с самой высокой горы в стране. Об этом сообщает BBC News.

Четырехлетняя собака-спасатель Дейзи забралась на 978-метровый Скофелл-Пайк вместе с хозяевами. На обратном пути она отказалась идти и демонстрировала, что у нее болят лапы. На помощь псу пришел Воздейлский горноспасательный отряд.

Чтобы снять 55-килограммового сенбернара с горы, 16 спасателей в течение пяти часов несли его на носилках. Им пришлось преодолеть разнообразные препятствия, в том числе водопад. Из-за ухудшающихся погодных условий они спешили достичь подножия Скофелл-Пайка до наступления вечера.

«Наш отряд каждый год спасает около дюжины собак, пострадавших в горах, но до сих пор ни разу не имел дела с сенбернарами, — рассказал представитель спасателей. — На самом деле, Дейзи — спасательная собака и вела себя исключительно тихо и послушно, что было очень кстати, когда ее несли на носилках с горы».

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Айдахо потерянную собаку по кличке Мо нашли спустя девять месяцев. Как выяснилось, 14-летний пес провел зиму в горах.