Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который накануне отметил свое 50-летие, стал встречаться с девушкой на 30 лет моложе себя. Об этом бывшая жена певца Мария сообщила в документальном фильме на МУЗ-тв, ее слова передает газета «Комсомольская правда».

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме», — отметил продюсер коллектива Игорь Матвиенко. Как пишет издание, самоизоляцию артист провел в Сочи в компании новой возлюбленной.

Григорьев-Аполлонов даже признался в зависти своему товарищу и заявил, что хочет подобной судьбы. «Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. (...) Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро», — сказал артист.

В октябре прошлого года он развелся со своей 35-летней супругой Марией, которая ушла к 28-летнему спортсмену Андрею Зубкову. Отмечается, что после разрыва у певца развилась депрессия, на фоне которой он стал часто выпивать. Новую спутницу бывшего мужа Мария никак не охарактеризовала, отметив только, что та брюнетка. Однако она все же хочет познакомиться с новой пассией Григорьева-Аполлонова и даже готова подсказать ему, как лучше действовать в отношениях.