США перестали считать Россию сильнейшим соперником

Власти США больше не считают Россию своим основным соперником. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа признает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала. Белый дом отказался считать Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вывозов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, отмечает Financial Times.

Действия китайского руководства сопровождаются «все более воинственным тоном», считают в Вашингтоне. Также отмечается, что после введения против России санкций из-за присоединения Крыма взаимодействие Москвы с Пекином заметно усилилось.

Некоторые американские политики считают, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. По их мнению, отношения Москвы и Пекина не так прочны, как кажется на первый взгляд. Об этом, в частности, говорили госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Бигун. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США.

Ранее в июле представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила американцев в провокациях, цель которых — стравить Россию и Китай. По ее словам, желание укреплять равноправное партнерство Москвы и Пекина носит долгосрочный характер. При этом Захарова не стала приводить примеры упомянутых провокаций.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.