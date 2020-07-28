Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону

В США офицер полиции отправился на карантин после того, как в ходе ареста в него плюнул мужчина, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на отчет местной полиции.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в городе Тигард (штат Орегон). Полицейским поступило сообщение о нетрезвом мужчине за рулем, который находился в заведении. До момента прибытия полиции мужчина успел уехать, однако его нашли сотрудники парковки.

Согласно информации полиции, офицеры обнаружили мужчину в бессознательном состоянии на водительском сидении, частично свисающим на открытой двери машины. Также отмечается, что из салона автомобиля доносился стойкий запах алкоголя, а само транспортное средство было заведено. Офицеры приказали водителю заглушить двигатель, однако в ответ он поехал вперед, едва не врезавшись в патрульную машину, припаркованную перед ним.

В ходе ареста подозреваемый начал обильно кашлять и сообщил, что у него COVID-19. Когда один из офицеров попросил мужчину прекратить кашлять, арестованный повернулся к ним лицом, кашлянул и плюнул в лицо одному из полицейских, стоявших поблизости. Позже сотрудники тюрьмы подтвердили, что результат теста на коронавирус задержанного дал положительный результат.

Несмотря на то, что офицер был одет в хирургическую маску и перчатки, когда в него плюнули, в настоящее время он находится на карантине, чтобы отслеживать возможные симптомы проявления вируса. «Мы уверены, что он [арестованный] действовал сознательно, пытаясь подвергнуть офицера воздействию COVID-19», — прокомментировали произошедшее в полиции Тигарда.