Жители российских курортных городов описали самых раздражающих туристов

Жители российских городов на Черноморском побережье описали самых раздражающих их туристов. Своими мнениями они поделились с «Газетой.ру».

Так, Вита из Геленджика отметила, что хуже всех на отдыхе себя ведут мужчины из кавказских республик, которые «дерутся и пристают к девушкам». «Из-за них стало неприятно гулять по набережной», — отметила она.

Вероника из крымской Алушты отметила «недостойное поведение» на курорте туристов из Омска, а сочинка Илона назвала «самыми агрессивными» приезжающих на отдых жителей Кубани, которые «считают все побережье своим».

Владелец кафе в Сочи Василий Соловьев, также опрошенный журналистами, назвал самыми неприятными туристами «многодетных мамаш», которые «считают, что им все должны», и людей, приехавших на черноморские курорты «после Европы и Таиланда». «Они самые недовольные», — заключил он.

В свою очередь, среди туристов, вызывающих у жителей курортов симпатию, оказались приезжие из Москвы и Подмосковья, а также пенсионеры, отличающиеся «чистоплотностью и непритязательностью».

Ранее жители Крыма назвали страны и регионы с самыми раздражающими туристами. Рейтинг возглавили Донбасс, Москва, Украина, Санкт-Петербург и «маленькие провинциальные российские города».

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