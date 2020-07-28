От звезды «Ривердэйла» ушел муж после новости о ее беременности

От канадской актрисы и певицы Ванессы Морган ушел муж — баскетболист Майкл Копек. Об этом сообщает издание Metro.

Отмечается, что 24-летний спортсмен подал на развод всего через несколько дней после публикации в СМИ новости о беременности звезды «Ривердэйла». В настоящее время артистка находится уже на шестом месяце. Дата слушания дела о расторжении брака пока не объявлена.

Представитель Копека подтвердил, что именно баскетболист является отцом ребенка 28-летней Морган. На прошлой неделе актриса разместила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о своей беременности. «У меня впечатляющие новости. Я очень рада, что в январе встречу своего малыша в этом мире. Этот маленький парень уже принес мне столько счастья и чувства большой цели. Не могу дождаться встречи с тобой!» — написала она.

Майкл Копек и Ванесса Морган поженились в январе 2020 года. Актриса прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как «В поисках Картер», «Прекрасный "принц"», «Хроники Шаннары», «В надежде на спасение» и «Фрэнки и Элис».