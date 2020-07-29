В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве скончались 4446 человек с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевыми требованиями к вакцине от коронавируса должны быть ее эффективность и безопасность, уверенность в препарате должна быть абсолютной. Говоря о прививках от гриппа, глава государства уточнил, что каждый гражданин вправе решить, делать прививку или нет.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 828 990 человек.