Более 90 новых светофоров установят в Подмосковье до конца года

На региональной сети дорог Подмосковья до конца года установят 95 новых светофорных объектов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО в среду, 29 июля.

«В целях повышения безопасности на дорогах и оптимизации движения транспортных потоков на участках дорог регионального значения установят новые светофоры типа Т-1. Места установки сформированы на основании показателей аварийности дорог», — рассказал он.

Новые объекты появятся в 36 муниципалитетах. В частности, новые светофоры заработают на Борисовском и Старосимферопольском шоссе, улице Ворошилова в Серпухове.

На дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится комплекс мер по повышению безопасности. В этом году 110 пешеходных переходов оборудуют специальными светодиодными маячками, на 290 региональных дорогах установят более 80 тысяч катафотов.