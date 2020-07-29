Россияне смогут смотреть северное сияние онлайн

Россия и соседние северные страны разрабатывают совместный проект по онлайн-трансляции северного сияния. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Инициатива носит название «Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса». Предполагается, что для ее реализации будут установлены камеры наблюдения, передающие изображение с северным сиянием в режиме реального времени, чтобы его могли смотреть россияне и граждане других государств.

Дипломат отметил, что Россия планирует дальше развивать сотрудничество с соседними государствами в области арктического туризма.

Северное сияние можно увидеть с конца сентября до конца марта. Лучше всего оно заметно в северных российских регионах, Финляндии, Норвегии, Исландии, Швеции. Наблюдать за явлением лучше за городом, вдали от ярких источников света.