У задержанных в Белоруссии наемников из ЧВК Вагнера нашли суданские деньги

У задержанных в Белоруссии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера во время обыска нашли иностранную валюту. Об этом сообщает «Наша Нiва».

На опубликованных кадрах с обыска, журналисты заметили суданские фунты и телефонные карты. Кроме того, среди разложенных вещей видны доллары США, карты российских банков и российские паспорта.

Ранее стало известно, что среди задержанных оказались выходцы из батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе до убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Подразделение перешло в подчинение МВД ДНР. Прилепин выразил сомнение, что Белоруссия была конечным пунктом назначения группы.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.