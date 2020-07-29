Россия отвергла обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

У России никогда не было планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии, это наш ближайший союзник, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в среду, 29 июля.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Ранее в среду стало известно о задержании минувшей ночью 33 человек в Минске, которых СМИ называют наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Имена задержанных есть в базе украинского сайта «Миротворец». Всего сообщалось, что в страну в преддверии президентских выборов, которые запланированы на 9 августа, якобы были заброшены 200 боевиков.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона.

По данным агентства БЕЛТА, задержанные обратили на себя внимание правоохранителей нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в военном стиле. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.