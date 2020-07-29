ВШЭ выпустила доклад после слов профессора о борьбе террористов Чечни за свободу

Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустила 17-страничный доклад о недопустимости оправдания терроризма после слов профессора Гасана Гусейнова, назвавшего теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, произошедший в 2002 году, национально-освободительной борьбой чеченского народа. Документ опубликован на сайте университета.

«Никто в нашей стране ни в академических, ни в каких-либо других кругах не оправдывает и не пытается оправдать терроризм и его преступления. И все же в информационное пространство попадают неряшливые, плохо отредактированные фрагменты, которые могут создать превратное представление», — подчеркивают авторы доклада. При этом имя Гусейнова в тексте не упоминается.

В ВШЭ подчеркнули, что терроризм 1994-2009 годов «нельзя рассматривать как национально-освободительную борьбу». Использование этого термина, который изначально имеет позитивную окраску, в отношении действий чеченских боевиков, рассматривается авторами доклада как осознанное или неосознанное стремление «если не оправдать, то, по крайней мере, смягчить вину преступников» и «переворачивает моральную сторону вопроса с ног на голову».

Гусейнов назвал события 2002 года «освободительными» в комментариях под закрытым постом журналистки и преподавательницы ВШЭ Анны Наринской. Она написала, что брала интервью по поводу теракта у американской писательницы Сьюзан Зонтаг, которая заявила, что нападение террористов нужно понимать «как освободительную борьбу чеченского народа». Наринская отметила, что не согласна с этим высказыванием. «Чечня обменяла государственную независимость на военную, а ее руководство считает всю остальную Россию придатком Чечни», — подчеркнул Гусейнов.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост». Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.