ВШЭ отреагировала на слова профессора об «освободительном» теракте на Дубровке

В Высшей школе экономики (ВШЭ) отреагировали на слова профессора Гасана Гусейнова, назвавшего теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, произошедший в 2002 году, национально-освободительной борьбой чеченского народа. Университет считает неприемлемым любое оправдание терроризма, заявил директор вуза по связям с общественностью Андрей Лавров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ», — сказал Лавров, подчеркнув, что в вузе проанализируют заявление Гусейнова и дадут его словам правовую оценку.

Гусейнов назвал события 2002 года «освободительными» в комментариях под закрытым постом журналистки и преподавательницы ВШЭ Анны Наринской. Она написала, что брала интервью по поводу теракта у американской писательницы Сьюзан Зонтаг, которая заявила, что нападение террористов нужно понимать «как освободительную борьбу чеченского народа». Наринская отметила, что не согласна с этим высказыванием. «Чечня обменяла государственную независимость на военную, а ее руководство считает всю остальную Россию придатком Чечни», — подчеркнул Гусейнов.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост». Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

В декабре 1994 года началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война завершилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, российские войска полностью выводились из Чечни, однако подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям. В регионе произошла глубокая криминализация жизни. В 1999 году началась вторая чеченская кампания, активная боевая фаза которой продлилась до весны 2000-го.