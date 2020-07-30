Студент создал «спасающий жизнь» аксессуар для водителей и прославился

Студент изобрел специальный чехол, который позволяет водителям предъявлять свои документы полиции, не опасаясь, что их застрелят. Об этом сообщает Mirror.

18-летний Дэвид Прайс (David Price) из Нового Орлеана, США, разработал Safety Pouch («Защитный чехол»), чтобы автомобилистам не приходилось подолгу искать в бардачке водительские права во время остановки на проверку. Эта идея пришла ему в голову после того, как полиция застрелила нескольких водителей, думая, что они пытаются достать оружие.

Так, ярко-оранжевое изделие прямоугольной формы имеет специальный зажим, который крепится к солнцезащитному козырьку в салоне машины. В случае если полиция остановит водителя, он сможет снять чехол и прикрепить его к окну. Кроме того, на передней части аксессуара имеется прозрачный карман, который позволяет полиции увидеть удостоверение водителя и понять, нет ли у человека за рулем инвалидности.

«Я работал в тесном сотрудничестве с несколькими полицейскими, чтобы усовершенствовать кошелек, и все они сказали, что это действительно полезная вещь. Родители очень гордятся мной. Все, кому я рассказываю об изобретении, говорят, что оно великое, поскольку способно спасти жизни», — поделился Прайс в интервью.

Известно, что студент уже продал 1,2 тысячи чехлов по предзаказу. Среди его клиентов оказалась также Тина Лоусон, мать американской певицы Бейонсе. В своем Instagram-аккаунте Лоусон разместила фотографию изобретения и рассказала подписчикам о том, что приобрела его не только для себя, но и для своих детей и племянников.

Фото опубликовано @mstinalawson

По словам 18-летнего подростка, он надеется, что чехол остановит «пандемию полицейской жестокости», которая привлекла внимание всего мира после смерти Джорджа Флойда.

В июне студенты начали торговать масками для лица и заработали три миллиона за день. Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) основали свой бренд Alya Skin в 2018 году и начали зарабатывать по 52 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей) ежедневно. Они создали розовую глиняную маску для всех типов кожи стоимостью 44 доллара (три тысячи рублей).