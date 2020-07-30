В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (678) и Свердловской области (215). Меньше всего — в Еврейской автономной области (3) и Севастополе (1). Зафиксировано 129 летальных исходов и 9322 выздоровления.

Более 100 случаев выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе (172), Санкт-Петербурге (162), Нижегородской (158), Иркутской (148), Мурманской (46), Московской (144) областях, Красноярском крае (141), Ростовской (134), Челябинской (119), Омской (119) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (116), Хабаровском (116), Ставропольском (110) краях, Ульяновской (110), Оренбургской (107) областях, Алтайском (106), Приморском (104) краях и Новосибирской области (101).