Курс рубля обвалился по отношению к евро и доллару в четверг, 30 июля, на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12:36 по московскому времени европейская валюта взлетела выше 86 рублей и торгуется на уровне 86,25 рубля. В ходе торгов в четверг евро достигал отметки в 86,53 рубля. Доллар 30 июля поднялся выше 73 рублей, до 73,42 рубля. На максимуме американская валюта стоила 73,6 рубля.

Доллар чуть более чем за неделю прибавил 2,5 рубля, евро вырос на 5 рублей. Одной из причин ослабления рубля стал отказ Центробанка продавать на бирже всю валюту, вырученную от продажи пакета акций Сбербанка правительству. Регулятор заявил, что после третьего квартала ограничит поддержку рубля.