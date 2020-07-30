Генерал ФСБ прокомментировал задержание в Крыму военного за госизмену

Украина использует свои оставшиеся в Крыму ресурсы для ведения разведывательной деятельности против России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал Александр Михайлов, комментируя задержание в Крыму военнослужащего Черноморского флота РФ по делу о госизмене.

Он заявил, что после воссоединения Крыма с Россией прошло слишком мало времени, на полуострове есть люди, имеющие близких родственников на Украине, возможно, из числа работающих в спецслужбах или правоохранительных органах. «Это естественный процесс, когда вчера братское государство стало вести работу против России. И, естественно, они используют свои оставшиеся в Крыму ресурсы для получения разведывательной информации», — пояснил Михайлов.

Именно поэтому, по его словам, ФСБ в Крыму находится в режиме повышенной готовности. Генерал подчеркнул, что в таких условиях нужно всегда быть готовым к любому повороту событий.

О задержании в Крыму российского военнослужащего сообщалось ранее 30 июля. По данным ФСБ, мужчина передавал украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал для военнослужащего меру пресечения в виде ареста. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.