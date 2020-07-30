Воробьев проверил работы по ликвидации подтопления в Рузе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по ликвидации подтопления в городском округе Рузский, а также пообщался с пострадавшими жителями. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 30 июля.

По поручению Воробьева жителям Рузы, которые потеряли свои дома из-за прорыва дамбы, выплачена компенсация в размере до двух миллионов рублей.

«Как Андрей Юрьевич обещал, выплатили два миллиона рублей и по 30 тысяч на каждого человека из семьи. Сделали улицу, заборы поставили», — рассказал местный житель Илья Шорин.

По его словам, после потери дома они проживают в съемной квартире, строительством нового жилья займутся позже.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более 50 человек, почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены.

В восстановительных работах участвовали свыше 500 человек. За сутки был восстановлен проезд по Волоколамскому шоссе: отремонтирована проезжая часть, тротуар, восстановлены опоры освещения.

