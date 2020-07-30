США обвалили цены на нефть

Цены на нефть обвалились до минимумов более чем за месяц на новостях о рекордном с 1940-х годов падении американской экономики, пишет Bloomberg.

Американское сырье WTI в четверг, 30 июля, опускалось ниже 39 долларов за баррель, потеряв 6 процентов от уровня закрытия предыдущего торгового дня. На момент написания материала американская нефть отскочила и торгуется на уровне 40,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость Brent в четверг также пережила мощное падение. Эталонная смесь падала более чем на 5 процентов, до 41,51 доллара. В настоящее время она торгуется близ 43 долларов.

Нефть упала на фоне информации о самом мощном падении американской экономики за фактически 80 лет. Во втором квартале 2020 года ВВП первой экономики мира просел почти на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартальное падение составило 9,5 процента.