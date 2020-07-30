«Российских наемников» задержали в санатории главы предвыборного штаба Лукашенко

Санаторий «Белорусочка», в котором задержали «российских наемников» из ЧВК Вагнера, принадлежит Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ), чей председатель Михаил Орда является главой предвыборного штаба Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA белорусского журналиста Степана Путило.

По его данным, Орда посещал санаторий за день до задержания россиян. Возглавляет подведомственную здравницу бывший начальник Главного клинического центра белорусских вооруженных сил полковник Святослав Савицкий.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. В частности, такие группировки якобы создаются под Псковом и Невелем.