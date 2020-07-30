Белоруссия попросила российского посла объяснить цель приезда бойцов ЧВК

Министерство иностранных дел Белоруссии попросило российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить, с какой целью в республику приехали бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанные 29 июля. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу МИД.

30 июля в министерство были поочередно приглашены Мезенцев и советник-посланник, и.о. руководителя посольства Украины Петр Врублевский.

До российского дипломата довели предметную информацию о задержанных. «У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщили в пресс-службе МИД.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

В Белоруссии были задержаны 33 человека. По данным властей, это российские наемники, которые прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Всего в Белоруссию въехали около 200 бойцов ЧВК, их поиск продолжается.

В ЦИК состоялась встреча с кандидатами в президенты, на которой госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что в страну могут прибыть «группировки для провокаций» из России. Он также допустил отключение интернета в день президентских выборов.

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