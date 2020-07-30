Мужчины загружали на порносайты фото студенток и были арестованы

В Индии полиция арестовала двух мужчин, которые регулярно публиковали на порносайтах фотографии студенток и преподавателей. Как сообщает The Indian Express, правоохранители обратили внимание на них после нескольких жалоб пострадавших.

В преступлении подозреваются 37-летний Аджай Таникачалам (Ajay Thanikachalam) и 27-летний Викас Раджхотам (Vikas Raghotham) из города Бангалор на юге Индии. В полиции уточнили, что мужчины имеют техническое образование.

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«Двое обвиняемых загружали фотографии студенток и преподавателей, найденные в профилях в Instagram и Facebook, на различные порносайты», — рассказал представитель полиции.

По их оценке, были опубликованы не менее 30 снимков. Порносайты удалили изображения после того, как правоохранители обратились к ним по электронной почте. У арестованных изъяли ноутбуки и мобильные телефоны.

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