Белым фермерам в Африке решили заплатить за отобранную землю

Власти Зимбабве решили заплатить белым фермерам, у которых отобрали землю в начале 2000-х. Как сообщает Bloomberg, на эти цели предусмотрено 3,5 миллиарда долларов.

Однако, указывает агентство, пока не ясно, откуда африканская страна возьмет не это деньги. Сейчас инфляция в Зимбабве превышает 700 процентов, там не хватает валюты, топлива и продовольствия, кроме того, у более чем 90 процентов населения нет официальной работы.

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Весной 2020 в Зимбабве приняли закон, по которому несколько сотен бывших фермеров (как местные жители, так и белые фермеры из разных стран) могут оформить землю в собственность, если собираются продолжать на ней работать, или же получить компенсацию. В общей сложности собственности лишились почти пять тысяч человек, они требуют возместить им в общей сложности не менее семи миллиардов долларов.

С 2000 года правительство Роберта Мугабе начало насильно отбирать фермы и землю, объясняя это борьбой с колонизацией и необходимостью вернуть территорию чернокожим жителям. Это привело к тому, что экономика бывшей британской колонии рухнула и страна оказалась под международными санкциями и перестала получать кредиты от МВФ и Всемирного банка. Мугабе правил страной с 1980-х, в 2017 году ему пришлось уйти в отставку после госпереворота. Бывший президент умер в 2019-м, на родине его чтят как национального героя.