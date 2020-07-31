Раскрыта судьба авиаперелетов из Белоруссии в Россию, приостановленных на фоне пандемии коронавируса, — авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все российские города до середины августа. Об этом в пятницу, 31 июля, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению авиаперевозчика, компания откладывает возобновление вылетов во все пункты России по 14 августа в связи с приостановкой международных пассажирских перевозок из-за ситуации с распространением COVID-19.

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