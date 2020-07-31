Раскрыты простые способы сэкономить на покупке авиабилетов

Российским туристам раскрыли простые способы сэкономить на покупке билетов на самолет. Об этом пишет портал «Дневник путешественника».

Так, в первую очередь необходимо определить выгодный день вылета — перейти на сайт для поиска авиабилетов, ввести пункты отправления и прибытия, а затем выбрать вариант «в одну сторону». Таким образом пассажир сможет выбрать «самую дешевую» дату начала путешествия.

«Затем нажмите "отправление", но не спешите вводить дни, сначала посмотрите билеты на 30 дней вперед или определите, в какие месяцы будут самые дешевые рейсы», — отметил автор материала, предложив «посмотреть все даты и все цены на рейсы, чтобы понять, когда получится сэкономить».

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Как отмечается, искать билеты следует в режиме инкогнито. «Цены на рейс могут увеличиться при повторном поиске определенных рейсов, поскольку сайт хочет "испугать" человека при бронировании еще до того, как повысится стоимость», — утверждается в статье.

Кроме того, туристам рекомендуется использовать проверенные поисковые системы, поскольку многие «продают билеты по завышенным ценам». «Желательно прежде всего изучить ресурсы, на которых можно найти выгодные предложения. Для этого лучше посетить сразу несколько сайтов (...) и настроить уведомления, чтобы не пропустить хорошие варианты», — указано в тексте.

30 июля путешественникам раскрыли легкие способы получить место в бизнес-классе самолета. В частности, пассажирам предложили пользоваться кредитными картами и проходить заранее регистрацию на рейс, чтобы не пропустить возможные выгодные предложения.

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