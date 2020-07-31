Американский морпех погиб в результате аварии машины-амфибии

Один солдат американской армии погиб, двое ранены и еще восемь объявлены пропавшими без вести в результате ЧП, произошедшего в ходе военных учений Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление официальных лиц.

ЧП произошло в результате аварии машины-амфибии ВМС на учениях возле побережья штата Калифорния. «Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате аварии машины-амфибии 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в официальном аккаунте морской пехоты США в Twitter.

Смерть неназванного морпеха была констатирована в больнице в Сан-Диего. По словам официальных лиц, два других солдата были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, состояние другого стабильно.

По данным первого экспедиционного корпуса морской пехоты, поисково-спасательные работы продолжаются. В поисках принимают участие ВМС и Береговая охрана.