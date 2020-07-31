Американский сенатор вышла замуж и развелась на 600 тысяч украденных долларов

Сенатору штата Теннесси Катрине Робинсон (Katrina Robinson) предъявили обвинения в хищении и растрате федеральных средств на сумму в 600 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

39-летний сенатор потратила деньги на собственную свадьбу, медовый месяц и услуги адвоката по бракоразводному процессу. Кроме того, она благоустроила дом, купила для дочери внедорожник и проспонсировала бизнес своих детей.

Похищенные деньги должны были пойти на финансирование программы подготовки медсестер в училище, которое возглавляет Робинсон.

Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы.