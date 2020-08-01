Пережившая пересадку лица американка умерла

Американка из Огайо Конни Калп (Connie Culp), которая первая в стране прошла через процедуру почти полной трансплантации лица, умерла. Ей было 57 лет. Об этом сообщает New York Post.

Смерть женщины в пятницу, 31 июля, подтвердила клиника Кливленда, где она в 2008 году прошла историческую процедуру. «Конни была невероятно смелой, энергичной женщиной и вдохновляла многих», — сказал доктор Франк Папай (Dr. Frank Papay), председатель Института дерматологии и пластической хирургии клиники.

Он подчеркнул, что сила Калп была очевидной, так как она была самой долгоживущей пациенткой, пережившей подобную операцию. «Она была великим первопроходцем, и ее решение пройти порой пугающую процедуру является неоценимым даром всему человечеству», — подытожил Папай.

Причина ее смерти не уточняется.

Лицо женщины было обезображено после того, как в 2004 году ее муж Томас выстрелил в него из дробовика. Выстрел разорвал ее нос, щеки, верхнюю часть рта и глаз. В лице женщины остались сотни осколков дроби и костей. Целыми были лишь верхние веки, лоб, нижняя губа и подбородок.

Затем муж женщины направил оружие на себя, но тоже выжил, однако со значительно менее серьезными травмами. Позже он был признан виновным в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и приговорен к семи годам лишения свободы.

Калп перенесла 30 операций на лице, в том числе операции, в ходе которых врачи взяли части ее ребер, чтобы сделать скулы, а также сделали верхнюю челюсть из одной кости ее ноги. В результате 22-часовой операции в декабре 2008 года врачи заменили женщине 80 процентов лица при помощи костей, мышц, нервов, кожи и кровеносных сосудов другой женщины, которая на тот момент только что умерла.

Примечательно, что Калп позже заявила, что простила мужа за содеянное. «Я всегда буду любить его», — сказала она американской журналистке Диане Сойер в 2009 году. «Я имею в виду, у меня двое детей [от него]. Но вы знаете, что? Я не могу быть с ним больше», — подытожила она тогда.