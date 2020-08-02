В Чернобыле у двух мужчин изъяли почти 40 килограммов радиоактивной черники

Почти 40 килограммов радиоактивной черники изъяли у двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения. Они незаконно проникли на закрытую территорию, чтобы собрать ягоды, а затем продать их.

На мужчин административные составили протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Пограничники также отправили запрос, чтобы выяснить, есть ли в деле признаки уголовного преступления по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности».

«Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму», — подчеркивается в сообщении. Всю чернику изъяли.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.