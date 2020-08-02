Гостья юбилея рыжего из «Иванушек» с сотнями звезд заразилась коронавирусом

Гостья мероприятия по случаю юбилея солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова заразилась коронавирусом. Об этом в сторис Instagram рассказала концертный директор Ульяна Банана.

Она опубликовала фотографию результатов ПЦР-теста на коронавирус. «Первично положительный, проводится повторное исследование», — сказано в выписке.

В комментариях под последним постом концертного директора некоторые подписчики поинтересовались, заболела ли она COVID-19 после дня рождения Григорьева-Апполонова. «Никто не скажет, где и когда точно заразилась», — ответила Банана.

26 июля Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. В связи с этим он провел масштабное мероприятие, на котором присутствовали около 350 звезд российского шоу-бизнеса, в частности, певицы Ольга Бузова и Саша Савельева, актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская, музыкант Андрей Макаревич и другие. Известно, что организация одного банкета обошлась солисту «Иванушек International» в 3,5 миллиона рублей.