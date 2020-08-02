Бывшего британского министра задержали по обвинению в изнасиловании

Бывший британский министр и член парламента от консервативной партии задержан по обвинению в изнасиловании коллеги. Об этом сообщает The Sunday Times.

Подозреваемого 51-летнего мужчину выпустили под залог. Его имя не сообщается. Известно, что в суд подала бывшая сотрудница парламента, находившаяся некоторое время в отношениях с законодателем. Она пожаловалась на жестокое обращение и насильственный половой акт с его стороны. Сообщается, что предполагаемые преступления происходили в Лондоне.

Представитель консервативной партии Роберт Дженрик заявил журналистам, что такие обвинения очень серьезны и должны быть расследованы. В полиции сообщили, что подозреваемого, вероятно, отстранят от работы.

В начале 2018 года три российские журналистки — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Рустамова утверждала, что приставания депутата записаны у нее на диктофон. 21 марта комиссия Госдумы по этике не стала разбираться в ситуации и знакомиться с расшифровкой аудиозаписи и объявила, что не нашла ничего аморального в поведении Слуцкого.