В Южной Корее арестовали допустившего заражение тысяч сектантов лидера культа

В Южной Корее арестовали лидера христианской секты Синчонджи Ли Ман Хи из-за крупной вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

По информации следствия, в секте заразились более пяти тысяч человек, что составляет более трети от всех заболевших COVID-19 в стране. Власти обвиняют его в сокрытии данных о числе зараженных коронавирусом и проведении массовых собраний в тайне от сотрудников, отслеживающих контакты заболевших. Предполагается, что члены секты заразились в феврале, а затем нелегально передвигались по стране в период карантина.

Судья добавил, что в деле имеются признаки уничтожения доказательств по делу Ли Ман Хи. Кроме того, его подозревают в растрате 4,7 миллиона долларов. В свою защиту 88-летний лидер секты заявил, что беспокоился о сохранении тайны частной жизни прихожан, однако никогда не мешал расследованию.

Ли Ман Хи основал религиозный культ в 1984 году. В переводе с корейского Синчонджи означает «новые небо и земля». В настоящее время в Южной Корее насчитывается 230 тысяч членов секты и более 20 тысяч —за пределами страны, преимущественно в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 14 336 случаев заражения COVID-19. Страна считается одной из самых успешных в борьбе с вирусом благодаря жестким мерам и раннему реагированию. Общее число заразившихся в мире превысило 18 миллионов человек.