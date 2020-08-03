Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода в Дедовске, который позволит местным жителям экономить в пути до 1,5 часа. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 3 августа.

«Эта развязка была заложена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали чудовищные неудобства при выезде из города и возвращении обратно», — напомнил глава региона.

Путепровод войдет в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Планируется, что рабочее движение по путепроводу откроется в сентябре.

По словам Воробьева, дорожные объекты создают при поддержке федерального центра. Он отметил, что полученные средства власти региона в первую очередь распределяют на самые «чувствительные территории». «Мы пониманием насколько важно расширить Лобненское шоссе, сделать обход города», — пояснил он.

Воробьев также проверил работу хлебозавода в Истре после модернизации. За счет реконструкции производства создано более 200 новых рабочих мест, производственные мощности увеличились в два раза.