Парень два месяца наслаждался едой и узнал о ней ужасную тайну

Пользователь Reddit с ником SNIHON рассказал, что в течение двух месяцев после переезда в Японию наслаждался местной едой, пока не узнал о ней ужасную тайну. По словам юзера, она предназначалась для кошек.

Парень рассказал, что искал в продуктовом какой-нибудь снэк и наткнулся на что-то, что напоминало рисовые крекеры. «Мой японский тогда был ужасен, так что я пользовался переводчиком в магазинах», — вспомнил рассказчик. На этикетке был изображен сыр с рыбой — юзер подумал, что это, вероятно, особый японский вкус.

«Я перевел название — получилось что-то типа "здорового сыра". Вообще ничего о кошках. Я купил. И мне понравилось! Через несколько дней я вернулся в магазин и взял еще пару пачек», — рассказал SNIHON. Тайна раскрылась, когда он пошел вместе со своей подругой-японкой в кино и предложил ей отведать закуску. «Она посмотрела на пачку и сказала: "У тебя есть кот?" А у меня не было. Потом она начала объяснять, что мой любимый снэк на самом деле кошачий», — описал пользователь.

Эта информация удивила юзера. Его подруга рассмеялась, а затем попробовала еду и согласилась — снэк действительно вкусный. «Она также сказала мне, что мне может стать плохо, если я продолжу употреблять это», — рассказал SNIHON. Однако от снэка он отказался, только когда нашел ему альтернативу среди еды для людей.