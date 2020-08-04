Россиянам назвали грозящие лишним весом напитки

Такие напитки, как сок, квас и газировка, содержат много сахара, что, в свою очередь, нагружает поджелудочную железу и грозит лишним весом. Об этом россиян предупредила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, эти напитки лучше заменить чаем, водой и кофе. Сахар в них добавлять не рекомендуется. В воду можно добавлять лимон, огурец и мяту. От модели поведения, при которой люди не только пьют подслащенные напитки, но и заедают их сладким, лучше отказаться, заключила Иванникова.

Ранее врачи-диетологи дали россиянам рекомендации по изготовлению и употреблению смузи. Диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение овощным смузи, а не фруктовым, с обязательным добавлением листьев салата, огурцов, сельдерея, а также сока лайма или лимона, нерафинированного оливкового или льняного масла. В свою очередь, врач-диетолог Сергей Обложко назвал самым оптимальным вариантом смешанные смузи с содержанием как овощей, так и фруктов, поскольку они несут в себе одновременно как пользу, так и сладость.