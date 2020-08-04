Цены на нефть взлетели после взрыва в Бейруте

Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) на торгах в США взлетела после мощного взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом пишет ТАСС.

К 22:05 мск стоимость барреля WTI выросла на 0,64 доллара (1,56 процента), до 41,65 доллара. В течение сессии она превышала 42 доллара.

Как пояснил президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, взрыв стал одной из главных причин роста стоимости WTI. Эксперт также допустил, что произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута вечером 4 августа. Согласно последним данным, число погибших достигло 63, более трех тысяч человек пострадали. Также пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.