Адвокат расчленителя Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил в беседе c «Газетой.ру» решение защищать вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, расчленившую тело супруга.

По его словам, эти два дела ведутся параллельно. «Ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело», — сказал Лукьянов, пояснив, что не специализируется на делах с расчленением, а просто так совпало.

Адвокат заявил, что взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. «Это не мой выбор, я сам дела не ищу», — сказал он.

Ранее отмечалось, что Лукьянов будет работать вместе с адвокатом Кохал Ириной Скурту.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». После этого она связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Соколова в настоящее время судят за убийство своей сожительницы Анастасии Ещенко. Он был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.