Энергетики подали в суд на Дом моды Вячеслава Зайцева

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) потребовала взыскать около 729 тысяч рублей с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Соответствующий иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы в картотеке суда.

Основания исковых требований в карточке дела не уточняются, поданный к рассмотрению иск пока не принят. Как отмечает агентство, МОЭК периодически судится с предприятием известного модельера и бывшего ведущего телепередачи «Модный приговор». В 2017-м суд взыскал с Дома моды 2 миллиона рублей долга за тепло и горячую воду, в 2019-м — около 130 тысяч рублей штрафов за просрочку оплаты услуг.

Вячеслав Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19. После распада СССР открыл собственный модный дом и школу моделей. Основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Был ведущим программы «Модный приговор» в 2007-2015 годах.

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