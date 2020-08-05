В Танзании дали характеристику Путину

Стало известно мнение жителей Танзании, с которой на фоне пандемии коронавируса было возобновлено авиасообщение, о современной России. Об этом в беседе с Daily Storm рассказала менеджер местной турфирмы Moyo Africa Exploration Мария Булатникова.

По ее словам, в целом их познания «смутные», и не все жители понимают, «что такое Россия и где она находится». Кроме того, многие представители местного населения сравнивают российского лидера Владимира Путина едва ли не с суперагентом.

«Говорят, что у нас президент — Джеймс Бонд. Я их не разочаровываю», — заявила Булатникова.

Собеседница издания добавила, что у малообразованного класса Танзании «фантастические представления о белых». Они, заметила представительница турфирмы, считают, что «белые умеют все на свете». «А еще верят, что у меня есть карточка, на которой лежат деньги на яхту, недвижимость и так далее. Мифологем очень много», — заключила она.

5 августа эксперты раскрыли правила въезда для россиян в Танзанию. Как отмечается, для путешествий в страну туристам, в том числе и российским, необходимо иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, а также специальную «декларацию здоровья», заполненную на борту самолета по прибытии.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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