Американцы раздали соседям вещи взявшего без спросу машину сына

Американская пара раздала соседям все вещи сына, который взял без спросу их автомобиль. Об этом сообщает Fox 10.

14-летний Анхель Мартинес из Финикса, штат Аризона, взял машину родителей, пока они отмечали годовщину свадьбы в Лас-Вегасе. По его словам, идея прокатиться по району у него возникла, пока он мыл транспортное средство. «Я хотел сделать один круг по окрестностям, пока автомобиль не высохнет», — признался школьник, у которого нет водительских прав.

Отец подростка Рамон Мартинес и его жена узнали о поездке сына от полицейских, которые сообщили, что видели гоняющим по району их Land Rover. После того, как чета Мартинесов вернулась в город, они решили преподать урок Анхелю, который и раньше попадал в неприятности.

Мартинесы выставили на улицу все вещи сына, включая его кровать, телевизор и одежду. На своем бывшем спальном месте сидел сам Анхель с табличкой «Извините, я украл машину родителей и превышал скорость». «Сегодня его комната на 100 процентов пуста», — сообщил Мартинес.

По словам отца мальчика, таким способом он хотели извиниться перед соседями за безрассудное поведение сына. «Он мог кого-нибудь сбить. Могло случиться что-то действительно плохое», — объяснил он.

Сам подросток заявил, что считает такое наказание странным, но справедливым.